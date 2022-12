“1800 secondi di SFOM”, una serie di concerti da gustare in Cittadella dei Giovani

1800 secondi, mezz’ora tonda tonda: è il nuovo format che andrà in scena in Cittadella dei Giovani a partire da mercoledì 7 dicembre ogni due settimane, fino all’aprile del 2023.

Si chiama “1800 secondi di SFOM” e propone concerti tutti da godere con generi musicali che variano per tutti i gusti. Si comincia il 7 dicembre alle 19 in Sala Expo con la EssePi Stringband, un quartetto composto da una giovane violinista veterana della scuola, Margot Savoye, due degli allievi più avanzati della classe di chitarra acustica, Samuele Scalvino e Richard Ducret, e il loro insegnante, Sergio Pugnalin, che proporranno un repertorio che spazia dai classici del bluegrass americano ai tunes irlandesi, passando per esplorazioni balcaniche e orientali.

Il secondo appuntamento, mercoledì 21 dicembre sempre alle 19 in sala Expo, sarà la volta di “A spasso nelle strade del Brasile a ritmo di samba”: bacchette e tamburi per tutti i partecipanti, un gustoso assaggio delle due giornate sul Batucada condotte da Marco Giovinazzo.