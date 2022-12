Giro del Monte Bianco in auto elettrica

Il viaggio si articola attraverso strutture e siti aderenti al progetto Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel con itinerari che si snodano da Aosta con diverse opzioni di percorso.

Una possibilità è scegliere come prima tappa il Colle del Gran San Bernardo: qui, a quota 2.473 metri, sul passo che oggi collega Valle d’Aosta e Canton Vallese, Italia e Svizzera, nei secoli si sono combattute guerre per conquistare una via strategica di accesso all’Italia dall’Europa occidentale.

Solitamente il Gran San Bernardo è un luogo di passaggio che, invece, merita attenzione: qui sorge l’area archeologica del Plan de Jupiter, dove si intravedono ancora i tratti della strada romana scavata nella roccia e i resti di un antico tempio.

Dal Gran San Bernardo, una volta in Svizzera, si fa tappa a Champex-Lac, pittoresca stazione immersa nella natura che abbraccia un piccolo lago alpino. Lasciata la Svizzera, la tappa successiva è Col des Montets.

Qui, allo Chalet du Col des Montets, ha da poco riaperto al pubblico un luogo dove scoprire la fauna e la flora di questa valle. Si prosegue verso Chamonix, dove si possono scoprire le riserve naturali delle Aiguilles Rouges, del Vallon de Bérard, e la riserva naturale di Carlaveyron.

Prima di rientrare ad Aosta, un’ultima tappa da fare. Da Courmayeur si prende la funivia Skyway e si sale fino a Punta Helbronner, un osservatorio privilegiato per ammirare da vicino la cima del Monte Bianco, ma anche un luogo dove riflettere sulla fusione dei ghiacciai dovuta ai cambiamenti climatici: da qui è infatti ben visibile come una parte del ghiacciaio Planpincieux, lungo il versante italiano del massiccio del Bianco, sia ormai a rischio collasso a causa del rialzo delle temperature. (fonte CVA EnergieMag)