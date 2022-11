GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha nominato la signora Genny BOUC in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della società Finaosta S.P.A.

Le Gouvernement a approuvé la participation de la Région autonome Vallée d’Aoste aux manifestations des émigrés valdôtains «Arbre de Noël » dans leurs pays d’accueil en 2023.

L’Esecutivo ha deciso di sottoporre al Consiglio regionale la Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d’Aosta 2030, integrata con il quadro strategico regionale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Sono stati concessi contributi a favore di quattro imprese artigiane per un impegno di spesa di 44 mila e 900 euro per consentire l’acquisto di macchinari innovativi nel campo delle rispettive attività.

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, la Consigliera di parità regionale e l’Università della Valle d’Aosta, per la realizzazione di un’attività di ricerca sul tema dell’attrattività economica del mercato del lavoro territoriale.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Nell’ambito degli impianti sportivi di interesse regionale sono stati concessi contributi al Comune di Aosta, pari a euro 759 mila, per i maggiori costi dovuti all’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione per i lavori di manutenzione straordinaria sul Palaindoor e l’adeguamento e ampliamento della pista di atletica Tesolin, e al Comune di Sarre, di 44 mila e 530 euro, per le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria dei campi del centro sportivo e aree annesse. Inoltre, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione, presso la struttura della piscina regionale di Pré-Saint-Didier, di una scala e due acquascivoli esterni, per un importo complessivo dei lavori di 1 milione e 400 mila euro.

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico del sistema di illuminazione stradale e del piano viabile della galleria al km 17+475 della strada regionale n. 18 di Pila, in Comune di Gressan, per una spesa complessiva di 850 mila euro.

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della strada regionale n. 25 di Valgrisenche, tra il km 0+580 ed il km 0+650 in corrispondenza del ponte sulla Dora di Valgrisenche, in Comune di Arvier, per una spesa complessiva di 729 mila e 780 euro.

È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della strada regionale n. 28 in località Gran Comba in Comune di Valpelline. Allo scopo sono stati impegnati 985 mila e 384 euro.

Sono stati approvati i progetti definitivi degli interventi di sistemazione idraulica e realizzazione del ponte sul torrente Lys, in località Pont Sec Inferiore, in comune di Gressoney-Saint-Jean, per un importo pari a 3 milioni 286 mila e 78 euro, e degli interventi di mitigazione dei rischi naturali sulla Dora Baltea nel comune di Donnas, per complessivi 4 milioni 260 mila e 256 euro, con approvazione della proposta di intesa con il comune di Donnas, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 11/1998.

La Giunta ha, quindi, approvato il progetto definitivo degli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont, per un importo complessivo di 8 milioni 988 mila e 907 euro e la proposta di intesa con il comune di Ollomont, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 11/1998.

È stato approvato il progetto definitivo integrativo del primo lotto dell’impianto paravalanghe nel bacino di Faceballa, in comune di Bionaz, con un impegno di spesa di 1 milione e 310 mila euro, e il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di consolidamento del rilevato paravalanghe di Breuil Cervinia, nel comune di Valtournenche, per cui sono stati impegnati 678 mila e 500 euro.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati concessi dei contributi a favore del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli della Valle d’Aosta per le attività di valorizzazione e tutela dei prodotti regionali e per la realizzazione delle manifestazioni zootecniche per il 2022, per un importo di 228 mila e 900 euro.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata autorizzata l’acquisizione di dépliant informativi e promozionali per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato il piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività delle bande musicali valdostane per il biennio 2022/23.

È stato concesso un contributo annuo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale “Università valdostana della Terza età”.

Sono state concesse delle borse al merito sportivo ad alcuni organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale conseguiti dai loro atleti nella stagione agonistica 2021/22.

Sono stati concessi dei contributi a favore di comitati regionali degli enti di promozione sportiva e del CAI Valle d’Aosta per il sostegno dell’attività sportiva a carattere promozionale ed amatoriale svolta nel territorio regionale nella stagione sportiva 2021/22.

Sono stati concessi, inoltre, dei contributi a degli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta indirizzati al sostegno dell’attività sportiva federale ordinaria, relativa alla stagione agonistica 2021/2022, e per l’attività agonistica di rilievo nazionale – Sport di squadra – riguardante la stagione agonistica 2022/23.