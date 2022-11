Courmayeur: Carta di maturità civica ai coscritti classe 2004

Per celebrare insieme questo importante traguardo sono stati invitati dall’Amministrazione comunale di Courmayeur in Municipio per celebrare, come di consueto, la maturità civica. Il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, l’assessore all’istruzione, cultura e politiche sociali, Alessia Di Addario, la presidente del Consiglio comunale, Nicole Passino, e il presidente del Consiglio comunale dei Giovani, Cédric Tampan, hanno incontrato i giovani coscritti della classe 2004 di Courmayeur, venerdì 25 novembre alle ore 18.

A prendere parte all’incontro anche la giovane artista Caterina Gobbi (con un saluto video inviato ai giovani 18enni, non potendo presenziare), che vive tra Courmayeur e Berlino, e la guida alpina Pietro Picco (nella foto) , reduce da importanti scalate sulle cime più alte del mondo in questi anni.

Gobbi e Picco sono stati invitati dall’Amministrazione comunale affinché con le loro storie, esperienze e percorsi, tra arte e alpinismo, fossero di ispirazione ai nuovi maggiorenni. Gobbi e Picco, infatti, in modo diverso e con aspirazioni diverse, hanno fatto molte esperienze fuori Valle per poi ritornare ai piedi del Monte Bianco, un esempio per i giovani che si apprestano a frequentare l'università oppure ad entrare nel mondo del lavoro.

I coscritti del 2004 a Courmayeur sono:

Davide Abbruzzino, Jacopo Agazzini, Alessio Arzu, Greta Boano, Myriam Cammarata, Gabriele Cavallo, Danko Chihai, Giacomo Datrino, Mattia De Feo, Aurora Di Vincenzo, Lorenzo Gambino, Yasmine Hadiy, Lorenzo Liberatore, Jacopo Maino, Martino Moresi, Francesco Nieddu, Beatrice Nieroz, Costanza Orestano, Cecilia Pizzinato, Gaia Presa, Capucine Gaia Raphael, Francesca Savoia, Clarissa Spadon Lumignon, Giorgia Tegas, Simone Tornago, Tommaso Torno, Elena Zanchi, Andrea Iuele.