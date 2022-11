Il CELVA all'Assemblea ANCI 2022

Il CELVA, in qualità di ANCI regionale Valle d’Aosta, ha coordinato la partecipazione degli Amministratori locali valdostani all’intensa tre giorni di lavori. L’Assemblea è stata per il CELVA una preziosa opportunità di confronto sui temi di primario interesse per gli Enti Locali e, soprattutto, l’occasione per riallacciare e rinsaldare i rapporti con i colleghi delle altre delegazioni regionali, in particolare delle Regioni e Province autonome, anche in vista di future collaborazioni.

Martedì 22 novembre l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato il momento centrale dell’apertura dell’Assemblea.

Nel salutare gli Amministratori italiani, il Presidente della Repubblica ha evidenziato che “I Comuni, ce lo testimonia la nostra tradizione millenaria, sono l’Italia” e che “La coesione del Paese passa anche e soprattutto dai Comuni”.La giornata di mercoledì 23 novembre ha visto gli interventi di diversi Ministri che hanno dialogato con i Sindaci sulle tematiche di maggior rilevanza per i Comuni, parlando di programmazione, innovazione, sostenibilità, crisi energetica, con un focus sul ruolo e sul valore degli Enti Locali.

In conclusione dell’Assemblea, giovedì 24 novembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ringraziato i Sindaci, sempre in prima fila per mantenere la connessione tra istituzioni e cittadini, nel suo intervento, ha inoltre sottolineato la necessità di opportune misure del Governo in merito alla responsabilità degli Amministratori, alla crisi energetica e alla solidarietà comunale, evidenziando che il Governo intende dare nuova centralità ai Comuni italiani.

Nel corso dell’Assemblea sono inoltre stati numerosi gli eventi collaterali e gli incontri ai quali hanno partecipato i rappresentanti valdostani, incentrati, oltre che sulle sfide energetiche e sull’innovazione digitale, sui rapporti tra Enti Locali, sui Piccoli Comuni e sulla formazione degli Amministratori. Uno specifico panel tematico dedicato alla digitalizzazione, organizzato da ANCI Friuli Venezia Giulia, è stato oggetto di un confronto con tra l'esperienza degli Enti Locali friulani e valdostani.

La delegazione del CELVA era composta da Alex Micheletto (Sindaco del Comune di Hône e Presidente CELVA), Loredana Petey (Sindaco del Comune di Aymavilles), Wanda Chapellu (Sindaco del Comune di Verrayes), Ronny Borbey (Sindaco del Comune di Charvensod), Alex Brunod (Sindaco del Comune di Ayas), Gianni Nuti (Sindaco del Comune di Aosta), Alexandre Bertolin (Sindaco del Comune di Arnad), Michel Savin (Sindaco del Comune di Challand-Saint-Victor), Michel Martinet (Sindaco del Comune di Gressan), Alessandro Giovenzi (Sindaco del Comune di Verrès) e Alessandro Rossi (Vicesindaco del Comune di Verrès). In rappresentanza della Consulta ANCI Giovani Valle d’Aosta, oltre al coordinatore Bertolin, hanno partecipato ai lavori Ursula Nadine Ferrari (consigliere del Comune di Aymavilles) e Francesco Maria Gentile (Assessore del Comune di Arvier).

Ha partecipato all’apertura dell’Assemblea ANCI 2022 anche il Deputato valdostano, on. Franco Manes, che per sette anni, in qualità di Presidente del CELVA, ha guidato la delegazione regionale ANCI Valle d’Aosta.