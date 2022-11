“L’ambiente facilitante per le persone sorde e le disabilità invisibili”

Alla conferenza interverranno Consuelo Agnesi, architetto, sorda dall’infanzia, componente del Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità-Cerpa Italia Onlus e dell’Osservatorio Nazionale sui temi delle sicurezza e del soccorso alle persone con esigenze speciali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e Leris Fantini, tra i soci fondatori di CERPA Italia Onlus, libero professionista nel campo dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche nel settore urbanistico, edilizio e parchi naturali, collabora a numerosi progetti nazionali ed europei sul tema dell’accessibilità e del turismo.

Il Progetto LISten è stato approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità – ed è realizzato dall’Assessorato della Sanità, Salute e politiche sociali per il tramite del Dipartimento politiche sociali e l’Ente Nazionale Sordi-ESN – sezione della Valle d’Aosta.