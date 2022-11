Giornata internazionale delle persone con disabilità

n particolare, venerdì 2 dicembre, alle ore 16, nella sala convegni della BCC di Aosta, saranno presentati gli esiti del progetto “Io Vado-Percorsi di vita indipendente”, frutto di una importante co-progettazione tra l’Amministrazione regionale e gli Enti del terzo settore. Inoltre, saranno proposte le conclusioni della ricerca “Oggi per domani”, realizzata su iniziativa del Coordinamento disabilità Valle d’Aosta-CoDiVdA.

Sabato 3 dicembre, alle ore 9,30, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, si terrà la conferenza “Verso una società inclusiva e resiliente per tutti”, nel corso della quale si dibatterà su tre importanti tematiche quali: l’evoluzione dei progetti e degli interventi promossi con il coinvolgimento del Dipartimento regionale delle Politiche del lavoro, dell’Università e del Terzo settore; lo sport come espressione di resilienza con testimonianze dirette; la cura dei sibling con la presentazione del progetto di prevenzione a cura dell’Associazione “Epicentro” di Ivrea.

Dalle ore 15.30, poi, al Pala Miozzi, si svolgerà una partita di Baskin, organizzata dalla società sportiva Monte Emilius.

“La giornata del 3 dicembre, infatti, deve ricordare che siamo tutti uguali e che dobbiamo dare importanza all’aiuto e all’inclusione a tutti gli individui, dichiara l’Assessore alla Sanità Roberto Alessandro Barmasse. Le iniziative in programma hanno lo scopo di sensibilizzare sull’inclusione, sull’accessibilità e su quanto di importante viene fatto per consentire anche a chi ha una disabilità di poter partecipare attivamente alla vita quotidiana, con l’intento di non lasciare indietro nessuno”.