Riuso, riciclo e recupero nuova campagna informativa

Riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti sono le parole chiave della nuova campagna informativa promossa dalle Unités Mont-Emilius e Grand-Combin in collaborazione con EnVal SRL e Regione Autonoma Valle d’Aosta. Obiettivo dell’iniziativa è stimolare i comportamenti virtuosi e ridurre quelli non corretti nella raccolta differenziata ma non solo. La campagna si articolerà su due piani, uno sul territorio e uno digitale. Nel primo, grazie al contatto diretto, sarà possibile chiarire eventuali dubbi sulla raccolta differenziata e sulle modalità corrette di conferimento dei rifiuti. Nell’Unité Mont-Emilius saranno realizzati n. 5 punti informativi con il seguente calendario:



Sabato 3 e sabato 10 dicembre a Nus presso il mercato dalle 9 alle 13

Venerdì 9 dicembre a Pollein presso Loc. Autoporto, 33/e dalle 9 alle 13

Sabato 17 dicembre a Saint-Christophe , Loc. La Maladière, 75 dalle 9 alle 13

Per incentivare il contatto con i cittadini verrà proposto durante i punti informativi un gioco interattivo a quiz con l’obiettivo di aiutare gli utenti a conoscere la propria preparazione sui temi della raccolta differenziata e sulla sostenibilità ambientale. Per tutti i cittadini che parteciperanno ci sarà un simpatico gadget ecologico.

Nell’Unité Grand-Combin sarà effettuata un’attività di sensibilizzazione direttamente presso le principali Utenze non Domestiche del territorio.

In entrambe le due Unités verranno consegnati da personale incaricato della De Vizia Transfer SPA – E.R.I.C.A. soc. coop presso i Comuni e i plessi scolastici del territorio, i pieghevoli informativi realizzati per la campagna di sensibilizzazione.

A livello digitale prenderà avvio una campagna di sensibilizzazione sui canali social dei Comuni delle due Unités, con infografiche settimanali con consigli e notizie utili.