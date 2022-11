Aosta sempre più alberata

Sono state avviate oggi, mercoledì 23 novembre, le operazioni di messa a dimora di 37 nuovi alberi appartenenti a diverse specie - olmi, tigli, platani, pruni, bagolari e aceri rossi – lungo i filari di alcune vie e piazze cittadine.

Gli alberi verranno piantumati in sostituzione di quelli che sono stati tagliati durante gli ultimi dieci anni perché malati o a rischio di crollo. In particolare, i nuovi alberi troveranno posto in piazza Arco d’Augusto (all’interno dell’area di sosta di fronte alle scuole), viale Conseil des Commis, via de Maistre, corso Saint- Martin-de-Corléans, nel tratto tra via Monte Grivola e via Chaligne, viale Chabod, nel tratto tra corso Padre Lorenzo e via de la Pierre, via Chaligne, via Kaolack, viale Piccolo San Bernardo, piazza della Repubblica e nel parcheggio di via Monte Pasubio.

«Si tratta - commenta l’assessore alla Gestione del territorio, Corrado Cometto - di un intervento finalizzato a colmare i vuoti lasciati negli ultimi anni che, insieme agli alberi piantati quest’anno nel parco Puchoz, in corso Lancieri d’Aosta, in via Chamonin e in via Paravera rientra nel più vasto obiettivo dell’Amministrazione di implementare in maniera significativa il verde verticale della nostra città. Il prossimo anno, poi, come già preannunciato, saranno oltre 120 i nuovi alberi che verranno messi a dimora lungo le nuove piste ciclabili».