Pont saint martin: Quattro chiacchiere in biblioteca con.. MARINA MASSONE

L’Amministrazione Comunale e la Commissione di Gestione della Biblioteca Monsignor G.Capra organizzano presso il Centre Culturel di Villa Michetti “Quattro chiacchiere in biblioteca con.. Marina Massone”, autrice del libro "Giuda, diario di una diciottenne in lotta per la vita”. Giuda è un libro che parla di vita.

La storia

A 18 anni l’Autrice scopre di avere un raro linfoma che generalmente colpisce gli uomini dopo i 60 anni. Dopo quattro chemioterapie, arriva il trapianto di midollo grazie alla compatibilità con il fratello Federico. La sua è una lenta risalita che affronta con coraggio e tenacia, sostenuta da una famiglia che le si stringe attorno e fa squadra per aiutarla a vincere la sua battaglia.

Marina affida alla scrittura il racconto della sua malattia e ciò le permette di resistere, di rielaborare le tante e complesse informazioni mediche che riceve, di prendere le distanze da ciò che le stava accadendo, di trovare la strada da seguire. Il libro, pubblicato dopo il centesimo giorno dal trapianto, tappa che segna la sua guarigione, diventa strumento per sensibilizzare al tema della donazione del midollo osseo.

La serata, con l’obiettivo di porre l’attenzione e sensibilizzare gli interessati a questa tematica e alla donazione, vedrà inoltre la presenza di rappresentanti dell’ADMO Valle d’Aosta, oltreché dell’AVIS del territorio.

Ingresso libero senza prenotazione

Per informazioni: Biblioteca Tel 0125 807793