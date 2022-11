Coldiretti inaugura il mercato coperto di Campagna Amica ad Aosta

Numerose autorità regionali e comunali e tanti curiosi hanno voluto prendere parte all’inaugurazione del mercato coperto di Campagna Amica che si è tenuta oggi, venerdì 18 novembre, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Aosta.

Qui Coldiretti Valle d’Aosta si è fatta carico di un importante restyling di un’ala della vecchia struttura del mercato coperto, trasformando uno spazio semi-abbandonato in un luogo in cui i valdostani potranno incontrare i produttori valdostani, conoscere il loro lavoro e soprattutto fare la spesa trovando cibo fresco, di stagione, e a chilometro zero.

Quattordici le aziende agricole che saranno presenti tutti i martedì e i sabato mattina, dalle 7 alle 13, proponendo le eccellenze del territorio: dalla carne ai formaggi, dagli ortaggi al vini senza dimenticare il miele e gli altri prodotti #madeinvda. Con l’idea di costruire una vera e propria comunità intorno al cibo, Coldiretti Valle d’Aosta ha anche in programma l’organizzazione, all’interno del mercato coperto, di diverse iniziative come laboratori di cucina, showcooking e degustazioni.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte Jean-Pierre Guichardaz, Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio in rappresentanza della Regione Valle d’Aosta, il sindaco di Aosta Gianni Nuti e l’Assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport Alina Sapinet così come i vertici di Coldiretti Valle d’Aosta Alessio Nicoletta ed Elio Gasco rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

Presente alla cerimonia anche Carmelo Troccoli, Direttore generale della Fondazione Campagna Amica che ha dichiarato "L'apertura del primo mercato coperto di Campagna Amica ad Aosta rappresenta un passaggio importante per la crescita della nostra Rete in tutta Italia. Con oltre 1000 mercati sparsi per l'Italia, con questi coperti puntiamo a mettere la nostra bandiera in tutte le province del nostre Paese e ne abbiamo già coperte più della metà. Quello di Aosta vuole essere un punto di riferimento per i cittadini sotto diversi aspetti: quello della spesa consapevole, della sostenibilità, della biodiversità, della lotta allo spreco alimentare e della sana e corretta alimentazione per i più piccoli. Un luogo del cibo giusto, sicuro, garantito e di qualità con tutte le eccellenza che offre questa magnifica terra".

“Per l’Amministrazione comunale la giornata di oggi segna un momento decisivo per il futuro del Mercato coperto. Dopo una lunga parentesi di crisi e di abbandono da parte del tessuto economico, l’iniziativa meritoria di Coldiretti segna una decisa inversione di tendenza che ha il merito di riportare animazione e passaggio all’interno dei box del mercato, facendo riappropriare la città di uno spazio che ha una lunga storia. Crediamo che la curiosità e l’interesse sincero da parte dei cittadini che abbiamo percepito sia di buon auspicio, e che possa essere un traino per l’area mercatale nel suo complesso, in vista di una riqualificazione complessiva di tutta la zona delimitata dalle vie Vevey, Torino, Garibaldi, Carrel e Mazzini su cui insiste anche piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, compresiva del parco Puchoz e del circolo del tennis” è il commento di Alina Sapinet, Assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport del Comune di Aosta.

Alla mattinata inaugurale presenti anche due testimonial sportivi d’eccezione Hervé Barmasse ed Eleonora Marchiando per sottolineare come un’alimentazione sana, genuina e a km zero sia alla base della pratica sportiva, agonistica e non.

La cerimonia di inaugurazione è stata animata con il contributo de La Petite Ferme du Bonheur di Doues che ha proposto laboratori per gli alunni della scuola primaria “Giovanni Pezzoli" dell'Istituzione Scolastica "Eugénie Martinet" di Aosta e della Clicca di Saint-Martin de Corléans che si è esibita con musica e balli tradizionali. L’Ivat ha organizzato invece una dimostrazione di lavorazione di oggetti dell’artigianato tipico valdostano.

Al termine l’Unione Cuochi della Valle d’Aosta ha promosso uno show cooking e un buffet valorizzando i prodotti delle aziende agricole.

“Questo del Mercato Coperto di Campagna Amica è un traguardo che noi di Coldiretti abbiamo tagliato insieme alla comunità, in un momento difficile e delicato in cui tutta la nostra economia è fortemente segnata dalla pandemia e dalla guerra. Il nostro auspicio è che diventi il punto di partenza per coinvolgere e collaborare con tutte le altre attività produttive” hanno sottolineato Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, Presidente e Direttore Coldiretti Valle d’Aosta.