Saint Christophe: Gli appuntamenti alla Biblioteca comunale

La sala conferenze della biblioteca ospita Lunedì 21 novembre alle ore 18.00, nell'ambito di "I cento passi verso il 21 marzo", la presentazione del libro "I soldi della P2 sequestri, casinò, mafie e neofascismo, la lunga scia che porta a Licio Gelli" di Fabio Repici e Antonella Beccaria (Mario Vaudano). Introduce Marco Gheller, moderano Donatella Corti e Enrico Martinet.

Mercoledì 30 novembre alle ore 20.30 presso la sala conferenze della Biblioteca di Saint-Christophe Gianni Nuti presenta "L'arte della politica, il valore dell'educazione". Modera Patrik Vesan. Per informazioni e prenotazioni 0165235946 3466286717

Tanto altro in programma per il prossimo mese in attesa del Natale 2022: ancora un laboratorio manuale creativo per bambini il 10 dicembre per la realizzazione del lavoretto natalizio, iscrizioni obbligatorie entro il 30/11 compilando il modulo di iscrizione; il concerto di natale con la il gruppo filarmonico di Quart fissato per mercoledì 21 dicembre e tante altre sorprese.