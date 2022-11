Successo delle giornate al Castello dei Signori di Pont Saint Martin

Grande risposta ed entusiasmo per l’apertura straordinaria al pubblico del Castello dei Signori di Pont-Saint-Martin nei giorni di sabato 12 e domenica 13 novembre promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione di Gestione della Biblioteca M.Giuseppe Capra.

"L’iniziativa - spiega il vice sindaco, Fabio Badery - costituisce un importante intervento di ripristino e valorizzazione archeologica del Castello dei Signori di Pont-Saint-Martin, oltreché il compimento di un più ampio progetto voluto ed avviato già nel 2010 dall’allora Amministrazione Comunale e continuato dall’attuale, che ne costituisce il proseguimento"

Il cantiere aperto, illustrato dall'archietetto Enrica QUattrocchio e dal direttore scientifico, dottoro Gabriele Sartorio, è stata una bella pagina di storia del passato di Pont Saint Martin.

L'Intervento di valorizzazione, infatti, costituisce un primo passo di valorizzazione e altri lotti di lavori sono già progettati ed attendono la copertura finanziaria dei lavori. Sul punto l’Amministrazione, dopo aver finanziato con risorse comunali i lavori sin qui eseguiti, si sta già adoperando per trovare nuove risorse finanziarie siano esse regionali e/o europee.

"Tornando alle giornate - commenta Fabio Badery - un forte successo ha avuto anche la visita collegata alla casaforte L Castel, seconda dimora dei Signori posta nel centro dell’attuale paese di Pont-Saint-Martin, completamente restaurata nel 2012 e che, oltre alla beltà del manufatto con una splendida balconata originale del ‘400, soffitti a cassettoni e affreschi , è oggi anche sede del museale".

L’Amministrazione Comunale e la Commissione di Gestione della Biblioteca ha in corso di elaborazione e definizione per la primavera nuove proposte di visite guidate indirizzate ai tanti interessati, così come alle scuole presenti sul territorio, al fine di permettere alle nuove generazioni ponsammartinesi di “scoprire” il Castello Vecchio di Pont-Saint-Martin e la storia dei Signori che vi hanno abitato.