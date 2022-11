Donnas: Decolla il progetto Best Donnas

Il Comune, risultato vincitore del bando “Next Generation We” della Compagnia di San Paolo, ha ottenuto un contributo di 80 mila euro per la realizzazione del progetto, che ha come obiettivo l’attivazione di un modello di rigenerazione del borgo per la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico. Grazie al contributo ricevuto, l’amministrazione comunale predisporrà la progettazione architettonica per la riqualificazione di Maison Henrielli e avvierà un percorso di co-progettazione e formazione coinvolgendo gli abitanti, gli operatori del turismo, le associazioni locali, le imprese ed i professionisti attivi nell’ambito delle produzioni tipiche locali e dell’artigianato.

Durante la serata, l’amministrazione comunale e Ideazione srl introdurranno la prima lezione incentrata sul tema del turismo rurale nelle sue varie forme verso uno sviluppo sostenibile ed inclusivo, esplorando le possibili ricadute economiche, culturali e sociali per la comunità locale. La lezione sarà condotta dall’Arch. Stefania Toso, dottoranda in Studi Urbani presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca e membro del gruppo di ricerca “Spazi rurali e Aree Marginali” dello IASSC. Seguirà un intervento di presentazione del piano colore per il borgo, alla presenza dell’Arch. Alliod, e l’amministrazione comunale illustrerà i contributi a fondo perduto previsti per la risistemazione delle facciate del centro storico.

L’iniziativa costituisce il primo di una serie di appuntamenti aperti a tutti i cittadini, per individuare insieme alla comunità le future strategie di sviluppo in ambito artigianale, produttivo, enogastronomico e culturale e costruire una prima rete di soggetti attivi per il rilancio del borgo di Donnas.