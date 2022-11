Ecco quando arriva il Freddo sull’Italia

previsione meteo per il weekend centrale di Novembre è fatta di pioggia, freddo e anche un po' di neve. Tutto merito dell'alta pressione, che lascerà libero il passaggio a delle correnti di aria fredda provenienti dai Balcani. Insomma, un tempo che, per quanto ancora autunnale, fuggirà in avanti, portandoci qualche settimana più in là. Diciamo che saremo alle prese quasi con condizioni invernali. Vi spieghiamo tutto con precisione.

Assaggio d'inverno

Come spiega il sito web https://www.meteogiuliacci.it le correnti fredde irromperanno dalla porta dell'Adriatico (da est, originate dalla Russia) ed è quindi soprattutto in questo versante della Penisola, quello orientale, che si farà inizialmente sentire il calo termico. Domenica però si propagherà con decisione a gran parte del Paese e in particolare al Nord, con valori per la prima volta da tempo ampiamente sotto le medie. Quindi arriva il gelo? In base alle proiezioni odierne dei modelli previsionali il calo sarà sensibile. Oltretutto, complici i venti freddi che soffieranno su gran parte del Paese, in effetti sarà necessario un abbigliamento più pesante. Tuttavia le temperature, sebbene in molte abbastanza sotto alla norma, rimarranno sostanzialmente autunnali. Pertanto, alla luce di ciò, niente gelo, casomai un freddo da fine Autunno, da porte dell’Inverno, invernale, ma senza i rigori di Gennaio o Febbraio. C'è però un altro ingrediente, tipico della stagione fredda, che potrebbe caratterizzare il fine settimana. Vi diciamo quale.

Pioggia e neve

Il freddo non sarà la sola sorpresa del weekend, perchè le correnti in arrivo da est causeranno anche un peggioramento del tempo. Di conseguenza, arriveranno nuove piogge e, ecco la sorpresa, anche la neve. Quindi quali regioni verranno bagnate dalle varie precipitazioni? Sabato 12 la pioggia renderà utile l'ombrello al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, propagandosi a fine giornata anche a Emilia e Romagna. Il giorno successivo, Domenica 13, il maltempo si sposterà più a settentrione, e sarà anche la giornata delle sorprese nevose! Domenica, nel corso del giorno, pioverà su gran parte del Nord e, a tratti, anche sulle regioni centrali tirreniche, con nevicate sulle Alpi a quote relativamente basse, in Piemonte e Lombardia anche al di sotto dei 1000 metri!

La quota neve