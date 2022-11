Autunno: la stagione che racchiude in sé la morte e la vita

Gli alberi si spogliano dalle loro foglie, gli uccelli migrano a sud, le marmotte si preparano al letargo. La natura autunnale entra in uno stato di quiete che spesso viene interpretato come morte.

Ma l'autunno è anche vita, quella vita che deve ancora nascere e che esordisce proprio in questa stagione. Inizia adesso il periodo in cui i camosci sfoggiano il loro manto invernale scuro e le femmine vanno in estro. É questo il periodo degli amori dei camosci!

Le guide escursionistiche di “Guide Trek Alps”, guide ufficiali del Parco Nazionale del Gran Paradiso e ricercatori in campo scientifico, vi porteranno a vivere questo miracolo della natura, dove i maschi si contenderanno le attenzioni delle femmine il 6 e il 20 novembre all'interno del Parco nazionale più antico d'Italia.

Uno degli spettacoli più belli che madre natura ci può regalare, in una stagione magica dai colori quasi irreali. Per informazioni: info@guide-trek-alps.com e www.guide-trek-alps.com