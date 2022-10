A Biella arriva il Forest Bathing, l'incontro ravvicinato con la natura a due passi dalla città

Lo Csen Centro sportivo educativo nazionale comitato provinciale di biella in collaborazione con ASD Piemonte Sport e istruttori di forest bathing csen, hanno organizzato una mattinata alla scoperta della natura che ci circonda. Cos'è il Forest Bathing? Letteralmente significa "Bagno di foresta" e si tratta di una pratica nata in Giappone. Non si tratta di abbracciare solo gli alberi ma una "doccia verde" può aiutare anche dal punto di vista psicologico. Per informazioni e iscrizioni entro il 3 novembre 2022 al numero 3289219974 o tramite email : info@csenbiella.it

Programma:

09.30 ritrovo presso il monastero Mater Carmeli, Biella (Chiavazza)

10.00 Partenza per escursione con visita alla sequoia monumentale e partiche di forest bathing nei boschi. Giro ad anello di circa 5 km con leggeri dislivelli, su sentieri, strade sterrate e prati.

13.00 termine escursione

13.00 – 14.00 (facoltativo) pranzo al sacco insieme all’aperto

14.00 Saluti