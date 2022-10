Champdepraz: E' arrivato il gas naturale Italgas

Continua a produrre importanti risultati il programma da 100milioni di euro di investimenti per la Valle d’Aosta, messo a punto da Italgas nell’ambito della nuova gestione della distribuzione del gas avviata ad agosto 2021.

È stata completata oggi, infatti, la messa in esercizio di un primo tratto, di oltre 2.000 metri, del nuovo network a servizio del Comune di Champdepraz. Un’opera attesa da tempo, diventata realtà per i residenti invirtù dell’accordo e della collaborazione tra la Città di Aosta, in qualità di Stazione appaltante,l’Amministrazione comunale e Italgas.

La nuova rete si va ad aggiungere ai circa trecentosessanta chilometri di condotte già presentisul territorio della Valle d’Aosta. Numerose le utenze che hanno già fatto richiesta diallacciamento, così da poter beneficiare non solo dei vantaggi del gas naturale, ma in unprossimo futuro anche di gas rinnovabili come biometano e idrogeno.

Il progetto complessivo per il Comune di Champdepraz, il cui investimento ammonta a 2,5milioni di eurmato, prevede ciruratori intelligenti di ultima generazione (smart meters)in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura a distanza e autoica dei consumica 7,5 chilometri di nuova rete digitale, 195 predisposizioniall’allacciamento e l’installazione di mis.

Il piano di investimenti di Italgas per la Valle d’Aosta prevede tra gli altri interventi: larealizzazione di circa 270 chilometri di nuove reti e la metanizzazione di 18 nuovi Comuni, tracui l’intera area compresa tra Aosta e Courmayeur; l’incremento del numero di utenze servite,dalle attuali 20 mila a circa 42 mila da conseguire nell’arco dei 12 anni di concessione; la digitalizzazione completa della rete e degli impianti, compresa l’installazione di contatori intelligenti sul 100% delle utenze attuali e future; interventi vari di efficienza energetica.

A valle dell’attivazione del servizio, i cittadini di Champdepraz avranno a disposizione diversicanali per mettersi in contatto con Italgas.

I principali sono il numero verde del Contact Centerper assistenza e/o informazioni (800 915 150 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore20), il portale «MyItalgas» e l’applicativo «ClickToGas» presenti su www.italgas.it.

Infine, per segnalare eventuali guasti e dispersioni, il numero verde 800 900 999 del ProntoIntervento è sempre attivo, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.