Ladri in azione a Issime, allarme e paura in paese

Issime è in allarme. Nelle ultime settimane la tranquillità della comunità è stata incrinata da alcuni furti che hanno colpito abitazioni e veicoli nella Valle del Lys. Non si tratta più di episodi isolati: l’impressione è che i malviventi abbiano preso di mira l’area, muovendosi con una certa organizzazione e lasciando dietro di sé un clima di paura.

L’Amministrazione comunale ha diffuso un avviso urgente, invitando i residenti a innalzare il livello di attenzione. Porte chiuse a chiave, finestre ben serrate, allarmi inseriti e telecamere accese: le precauzioni devono diventare una regola quotidiana. Ma non basta. Fondamentale è il ruolo della comunità: avvisare i vicini in caso di assenza, segnalare presenze sospette, condividere informazioni utili con le forze dell’ordine.

Il messaggio è chiaro: in caso di sospetto o pericolo, la priorità è chiamare il 112 fornendo dettagli precisi. Nessuno deve improvvisarsi eroe o intervenire direttamente, perché il rischio personale è troppo alto. Piuttosto, osservare e memorizzare: un volto, un abbigliamento, una targa, anche un semplice rumore fuori posto possono diventare elementi chiave nelle indagini.

Per scoraggiare i ladri, gli esperti suggeriscono piccoli stratagemmi: lasciare luci accese in più stanze, far partire la radio o la televisione, utilizzare timer per lampade. Meglio inoltre non custodire in casa oggetti di grande valore o ingenti somme di denaro. E mai condividere sui social network programmi e spostamenti: spesso i malintenzionati sfruttano proprio queste informazioni per colpire quando la casa è vuota.

Il clima a Issime è di comprensibile preoccupazione, ma la risposta collettiva può fare la differenza. “La luce e il rumore tengono lontani i malviventi”, si legge nell’avviso del Comune, ma la vera forza sta nella solidarietà tra vicini e nel sostegno reciproco. Solo una comunità vigile e compatta può restituire sicurezza e frenare chi cerca di approfittare delle fragilità di un piccolo paese di montagna.