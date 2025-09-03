Poste Italiane riapre l’ufficio Polis di Perloz: più servizi e spazi rinnovati

Da questa settimana i cittadini di Perloz possono tornare a contare sul loro ufficio postale. Lo sportello di via Cappellin 29 è nuovamente operativo, dopo la conclusione degli interventi di ammodernamento legati al progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane per garantire accessibilità e servizi anche nei piccoli comuni.
La sede è stata oggetto di una ristrutturazione completa: nuove tinteggiature, arredi moderni, illuminazione a led a basso impatto energetico, pavimentazione rinnovata con percorso tattile per persone con disabilità visiva. Un restyling che non si limita all’aspetto estetico, ma punta a rendere lo spazio più accogliente ed efficiente.
Oltre ai servizi tradizionali – postali, finanziari, assicurativi ed energia – l’ufficio Polis offre ora anche prestazioni della Pubblica Amministrazione, dagli sportelli INPS ai certificati anagrafici, con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana dei cittadini.
L’orario di apertura resta invariato: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.
Perloz rientra così nel piano di rilancio che prevede entro il 2026 l’attivazione di 7.000 uffici Polis in tutta Italia, un progetto avviato dopo l’autorizzazione della Commissione Europea nel 2022. Ad oggi, sono già oltre 4.800 le sedi rinnovate.
La riapertura dello sportello rappresenta non solo un ritorno alla normalità per la comunità locale, ma anche un segnale importante: Poste Italiane rafforza la sua presenza in un territorio spesso penalizzato dalla progressiva chiusura di servizi essenziali, confermando la scelta di investire nella coesione economica e sociale delle aree più piccole e periferiche.