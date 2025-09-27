VERRES SR 45, RIAPERTURA PARZIALE: ALLARME METEO E SORVEGLIANZA STRAORDINARIA

Dopo la chiusura di ieri della S.R. n. 45 nel comune di Verrès, al km 0+500, a causa della caduta di massi sulla sede stradale, la Protezione Civile regionale comunica importanti aggiornamenti sulla viabilità.

I sopralluoghi effettuati ieri mattina dalla struttura Interventi Operativi e dal Corpo Forestale, insieme a rilevazioni effettuate mediante elicottero, hanno evidenziato una parziale compromissione delle barriere di protezione. Per questo motivo, la strada è rimasta chiusa fino a nuova indicazione, con soluzioni alternative individuate per la viabilità.

Tuttavia, a partire da domani, domenica 28 settembre, e solo in assenza di precipitazioni, la S.R. 45 sarà percorribile in alcune finestre orarie:

07.15 - 10.00

12.30 - 14.30

17.00 - 19.00

Il traffico sarà strettamente regolato da movieri e personale di guardiania, per garantire la massima sicurezza.

La Protezione Civile è al lavoro anche per la messa in servizio di un sistema di monitoraggio radar con impianto semaforico, che dovrebbe consentire la totale riapertura della strada entro la fine della prossima settimana, sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano.

Per chi deve raggiungere la Val d’Ayas, restano garantite le viabilità alternative via Col de Joux e Col d’Arlaz.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione, rispettare le indicazioni del personale sul posto e seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile. La situazione resta delicata: la sicurezza viene prima di tutto.