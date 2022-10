SABATO 29 OTTOBRE ONORI AI SOLDATI SEPOLTI NEL CIMITERO DI SANT’ORSO

Sabato 29 ottobre prossimo , con inizio alle ore 10, gli Alpini Onoreranno la Memoria dei Soldati che sono sepolti nello storico Cimitero di Sant’Orso, in Aosta. Da alcuni anni ci ritroviamo a fine ottobre per ricordare i Caduti che riposano in questo angolo discreto della Città, unico ed insostituibile patrimonio di storia, cultura, identità morale e civica nel prezioso percorso della nostra Memoria. Sarà una cerimonia semplice, senza fanfara e squilli di tromba, ma sarà un momento di grande riflessione per tutti soprattutto per le grandi emozioni che stiamo vivendo alla vigilia del Centenario della Sezione e dopo la visita ad Aosta del Treno della Memoria sul quale, nel 1921, il Milite Ignoto fu trasportato da Aquileia a Roma per essere deposto nel Sacro Altare della Patria.

Ci raccoglieremo vicino alla Cappella che custodisce le spoglie di Louis Alliod , Medaglia d’Argento al V.M., caduto sui Monti Solaroli, pochi giorni prima della fine della guerra, uno degli ultimi valdostani morti in battaglia. In questo cimitero sono sepolti quindici soldati, tra di essi Francois Mensio che, con Jean Baptiste Pollet, furono tra i primi a sacrificare le loro vite per l’Italia.

Ci sarà il Vessillo Sezionale, gli Alfieri con i Gagliardetti ed i Capi Gruppo e con i ragazzi di una classe della Scuola Media San Francesco di Aosta poseremo un fiore sulle loro tombe in questo luogo di silenzio dove riposano uomini e donne del popolo, religiosi, persone insigni e semplici, senza distinzione di censo.