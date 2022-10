sovraffollamento dei treni nella tratta Torino/Aosta

Il Capogruppo di FI, Pierluigi Marquis, nell'illustrare la sua interpellanza, ha ricordato che «con la riapertura delle scuole sono aumentati i flussi di pendolari: in particolare, i treni in servizio sulla tratta Torino/Aosta, in alcune fasce orarie, sono sovraffollati a tal punto che i viaggiatori devono viaggiare in piedi e sono accalcati lungo i corridoi. La pandemia è ancora minacciosa e lo dimostrano i dati dei contagi in aumento: sarebbe quindi prudenziale evitare ammassamenti di persone. Vorremmo quindi capire se siano state date delle direttive a Trenitalia per potenziare il numero di carrozze nelle ore di punta.»

Il gruppo Lega VdA con due interrogazioni, ha chiesto informazioni in merito alla soppressione del numero di carrozze del treno regionale del mattino che collega la bassa Valle con Aosta e sul sistema di penali e premi contenuto nel contratto di servizio tra Regione e Trenitalia basato sui parametri della puntualità, affidabilità e situazioni ricorrenti di sovraffollamento.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di Assessore ad interim ai trasporti, ha premesso che «l'aggiunta o la soppressione di carrozze non è più praticabile sui treni moderni: l'aumento di capienza può essere realizzato utilizzando treni più grandi oppure con due treni attaccati. Al Dipartimento trasporti della Regione non risulta che sia stata diminuita la capacità del treno del mattino che collega la bassa Valle con Aosta: in base ai dati forniti da Trenitalia nel periodo 19-30 settembre - corrispondenti a 10 giorni di scuola -, la massima affluenza verificatasi a bordo è di 169 passeggeri (i posti a sedere sono 145) rilevati il 29 settembre, mentre nelle altre giornate il numero dei passeggeri è stato inferiore.»

Per quanto riguarda il potenziamento della linea, il Presidente Lavevaz ha rimarcato che «lungo la dorsale della Valle tra Aosta e Pont-Saint-Martin circolano 44 treni nei giorni feriali e 34 in quelli festivi: dai dati disponibili emerge che ci sono due treni per i quali il numero dei passeggeri supera in alcune occasioni quello dei posti a sedere. Sulla linea Aosta/Torino e viceversa, invece, la Regione è consapevole che su vari convogli ci siano frequentemente molti passeggeri costretti a viaggiare in piedi, soprattutto in territorio piemontese, nella tratta Chivasso e Torino. È un disagio esteso e diffuso che riguarda la tratta Chivasso/Torino in cui vengono assorbite le esigenze della comunità di Chivasso: per la Regione è difficile risolvere i problemi che afferiscono alla mobilità piemontese. Gli obiettivi della Regione sono, nel breve termine, quello di garantire un posto a sedere tra Aosta e Ivrea, almeno per chi effettua tratte superiori ai 15 minuti in modo che l'eventuale viaggio in piedi abbia durata limitata. La Regione ha concordato con Trenitalia il raddoppio, quando possibile del treno che arriva ad Aosta alle 7:20 cosa che è stata fatta nei giorni 1, 12, 13 e 15 del mese di settembre. In prospettiva, con l'arrivo dei nuovi bimodali e le risposte che si potranno dare saranno ben diverse. Per i prossimi anni, invece, abbiamo come obiettivo l'aumento della capacità, in modo da arrivare ad avere treni che, sempre in situazioni ordinarie, garantiscano un posto a sedere per tutti almeno tra Aosta e Chivasso. Questo obiettivo potrà essere realizzato nel tempo solo con l'arrivo dei nuovi treni bimodali e degli altri treni che potranno essere acquistati con i fondi assegnati dallo Stato per il materiale rotabile. Al momento non vi è la possibilità di incrementare il numero dei posti a sedere, e non volendo reintrodurre la rottura di carico, non avrebbe senso impartire direttive a Trenitalia che rischierebbero di essere non realizzabili o peggiorative.»

Sulla questione dei premi e delle penali calcolati nel 2021 nei confronti di Trenitalia, Lavevaz ha riferito che «il conteggio non è ancora stato perfezionato e siamo in attesa della documentazione che Trenitalia deve fornire. Possiamo anticipare che, sulla base dell'istruttoria da noi effettuata, non risultano raggiunti gli obiettivi di puntualità mentre sono stati raggiunti quelli di affidabilità e gli obiettivi relativi ai coefficienti di riempimento. Ricordo che nel 2021 la situazione pandemica ha ancora comportato una riduzione del numero di viaggiatori: questo ha facilitato il raggiungimento degli obiettivi annuali.»