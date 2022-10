Saint-Oyen: Dialogo Apertura candida a sindaco Alessio Désandré

La presentazione della Lista “Dialogo e Apertura” arriva in un momento delicato per il comune di Saint-Oyen; pertanto gli obiettivi saranno molteplici e rivolti principalmente in due direzioni.

"Innanzitutto - spiega il programma - gli sforzi andranno diretti all'interno del villaggio, per cogliere i bisogni di chi vive e ha attività a Saint-Oyen, in modo da rappresentare il più pienamente possibile la nostra popolazione".

Altrettanto importante la lista Dialogo e Apertuta vuole "porre l'attenzione alla cura dei rapporti con i Comuni vicini, in modo da attuare politiche condivise e strutturate, così come alla ricerca di risorse per il raggiungimento di obiettivi puntuali, diretti senz'altro alla valorizzazione delle potenzialità del nostro territorio, già presenti o da sviluppare".

A fare da sfondo a tutto questo "ci vuole - precisa il candidato sindaco - un atteggiamento il più possibile positivo, aperto e disponibile al confronto, da parte dei candidati, come sottolineato anche dal nome della lista: un messaggio semplice, ma che vuole essere caratterizzante".



CANDIDATO SINDACO: Alessio Désandré

CANDIDATO VICE-SINDACO: Piero Lutzu

CANDIDATI CONSIGLIERI: Silvia Balagna, Ivana Baravaglio, Charlotte Cerisey, Gérard Deffeyes, Patrick Sacchetto, Luigi Santini e Cristina Verraz