Inaugurato e benedetto il nuovo centro di cottura cibi per ospedali VdA

Ha richeisto un investimento di oltre un milione di nuovo il centro di cottura con tecnologia 4.0 allestito a Pian Felinaz nel comune di Charvensod da Dussmann, la società che si è aggiudicata l'appalto per la fornitura dei pasti serviti alle mense degli ospedali Parini e Beauregard per i pazienti ed i dipendenti per 5 anni prorogabile di due anni.

“Il centro di cottura a pianta rettangolare per ottimizzare spazi ed accessi è realizzato con una unica entrata ed uscita sul piazzale di accesso dei mezzi” ha spiegato Luca Discardi, Direttore di Filiale Nord Ovest e Consigliere Delegato Supporto Operazioni Dussmann Service. Il centro ha una potenzialità per la cottura di circa 5mila pasti.

La cucina

Infatti all’interno è garantito il flusso “marcia in avanti” dal ricevimento merci alla produzione dei pasti, dal confezionamento dei vassoi alla spedizione. Le aree cottura garantiscono la produzione delle diete speciali e celiache in aree separate dalla produzione base. Al rientro il materiale destinato al lavaggio vi accede direttamente evitando incroci di materiali sporchi e puliti.

I lavori al centro di cottura, che sono durati circa 110 giorni, hanno visto impegnata manodopera e imprese locali e il progetto aderisce perfettamente alle richieste del capitolato d’appalto per il servizio in legame refrigerato degli ospedali di Aosta.

Le caratteristiche costruttive dell’opera esprimono il miglior allestimento realizzabile a garanzia dei processi produttivi previsti e allineati con la scelta migliore dei materiali e attrezzature in termini di riduzione dell’impatto ambientale, rispetto dei parametri di sostenibilità ed economia circolare in ambito edilizio. La dotazione delle attrezzature di ultima generazione risponde ai più stringenti parametri di risparmio energetico e integrazione di processo produttivo.

Tutti gli interventi, infatti, sia in termini di organizzazione del servizio che di opere strutturali, si poggiano su tre fondamentali pilastri: l’impiego di tecnologia all’avanguardia, il risparmio energetico e la sostenibilità. Dotazioni tecnologiche per la produzione dei pasti Tutte le attrezzature sono nuove di fabbrica e rispondenti ai parametri più recenti di contenimento dei costi energetici e gestione integrata dei processi produttivi (es. industria 4.0), economia circolare. Risparmio energetico Tutte le dotazioni tecniche di illuminazione, trattamento aria, refrigerazione e riscaldamento sono coerenti con l’obiettivo di contenere i costi energetici.

Il centro di cottura è dotato di sistemi di telegestione dei parametri essenziali, gestione allarmi, verifica anomalie. Sostenibilità, economia circolare ed impatto ambientale e benessere del personale Tutti gli elementi costruttivi ed i materiali sono recuperabili e riciclabili o di materiale riciclato per le parti non influenti sugli aspetti igienici della produzione. Tutte le aree di lavoro sono dotate di sistemi di illuminazione a risparmio energetico e trattamento aria ben oltre i limiti di legge per il benessere del personale.

All’inaugurazione erano presenti numerosi personaggi istituzionali tra cui il Direttore Generale - Azienda USL della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, il Direttore Amministrativo - Azienda USL della Valle d'Aosta, Marco Ottonello, il Direttore SC Provveditorato Economato - Azienda USL della Valle d'Aosta, Umberto Cout, il Coordinatore Ufficio Servizi Alberghieri e Logistica - Azienda USL della Valle d'Aosta, Maria Vittoria Dannaz, il Direttore Operativo del contratto di ristorazione - SS Dietologia e Nitrizione Clinica, Laura Parrello, il responsabile del Servizio di Dietologia e Nutrizione clinica dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, Antonio Ciccarelli, La Dietista, Alice Brillo, Il Presidente Vierìn Cesarina SpA e già Presidente Confindustria Valle d'Aosta, Giancarlo Giachino, per l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Ivana Esposito.

La benedizione è stata impartita da Padre Oblato di Maria Santissima Delalio Palmiro