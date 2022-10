Pays Pays d'Aoste Souverain presenta il conto ai due parlamentari valdostani e chiede zona franca energetica

La crisi energetica inevitabilmente ha colpito anche la Vallée d’Aoste che per la sua natura montana ne risente in modo esponenziale. Le bollette di elettricità, gas, gasolio, pellet stanno mettendo in ginocchio decine di attività già duramente colpite dalla pandemia e centinaia di famiglie.

Ecco che è arrivato quindi il momento che i neo eletti al governo italiano on. Spelgatti e Manes firmatari della Carta d’Impegno per la Vallée d’Aoste per l’applicazione dell’art. 14 dello statuto Zona Franca, e i partiti che loro rappresentano, propongano disegni di legge concreti per tale attuazione.

I riferimenti a normative europee e soluzioni simili già applicate in particolari zone d’Italia esistono.

Noi Valdostani non vogliamo più assistere alla discriminata operazione di contributi a pioggia, bensì che ciascuno risparmi in base al proprio consumo.

Le Pays Pays d'Aoste Souverain présente la facture électorale aux deux parlementaires valdôtains et demande une zone franche énergétique

La crise énergétique frappe inévitablement aussi la Vallée d'Aoste qui, de par sa nature de montagne, en souffre de façon exponentielle.

Les factures d'électricité, de gaz, de gasoil et de pellets mettent à genoux des dizaines d'entreprises déjà durement touchées par la pandémie et des centaines de familles.

L'heure est donc venue pour les nouveaux élus du gouvernement italien députés Spelgatti et Manes, signataires de la Charte d'Engagement de la Vallée d'Aoste pour l'application de l'art. 14 du statut la Zone Franche, et les partis qu'ils représentent proposent des projets de loi concrets pour une telle mise en œuvre.

Il y a des références aux réglementations européennes et à des solutions similaires déjà appliquées dans certaines régions d'Italie.

Nous les Valdôtains ne voulons plus assister aux contributions à la politique de l’arrosoir, mais que chacun épargne en fonction de sa propre consommation.