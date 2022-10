GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha approvato la sovvenzione annuale a favore dell’Associazione Generale Cooperative italiane, Federazione regionale Vda, della Federazione nazionale Unci della Valle d’Aosta e della Lega nazionale della Cooperative e Mutue, Comitato regionale Vda.

Approvato il regolamento della 1023a edizione della Fiera di Sant’Orso.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di mitigazione del rischio a monte della strada regionale 28, in Località Thoules in Comune di Valpelline, per l’accesso ai finanziamenti che il Ministero per la Transizione Ecologica ha messo a disposizione della Regione per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Approvata la ricostituzione del Comitato scientifico della struttura regionale per la valutazione del sistema scolastico. Il Comitato resterà in carica dal 2022 al 2025. Allo scopo sono stati prenotati 40 mila 500 euro.

Approvato, di concerto con l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali, un corso di Baskin-basket inclusivo rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado della Regione, da svolgersi nell’anno scolastico 2022/2023.

Approvata, di concerto con l’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, l’organizzazione delle Manifestazioni sportive scolastiche regionali dedicate agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado della Regione da svolgersi nel periodo dal 10 ottobre al 30 novembre 2022.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvate le direttive all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la disciplina di misure riguardanti i medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Decisa la gratuità a favore delle persone di età superiore ai 25 anni per l’ingresso alla mostra “Arshak Sarkissian. Angeli e Demoni” allestita presso il Centro Saint-Benin di Aosta, in occasione della “XVIII Giornata internazionale del Contemporaneo”, prevista per il giorno 8 ottobre 2022.