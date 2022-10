I vigili del fuoco di aosta sono intervenuti in serata, nel comune di S Christophe, lungo la strada statale, per un incendio abitazione. Intervento in corso. L'intervento si è concluso poco dopo le 22. Sul posto, nei pressi del semaforo dell'aeroporto, oltre alla prima partenza del comando di Aosta e l’autoscala, ha operato anche la polizia di stato.