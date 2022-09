A Jovençan ultimi quattro appuntamenti con il Festival Mater Calliope per dare voce alle donne

Dal 5 al 8 ottobre a Jovençan sono in programma i quattro ultimi appuntamenti in cartellone nell’ambito del Festival Mater Calliope che ha portato eventi di musica, danza e teatro, a rappresentanza di un tema particolarmente sentito quale quello della Voce delle Donne.

Un tema sul quale l’Amministrazione Comunale di Jovençan, ha affermato il Sindaco Riccardo Désaymonet ‘’ha voluto dare un forte risalto per l’importanza delle donne nel nostro tessuto sociale, lavorativo e soprattutto agricolo; dove l’impegno femminile, a volte sottovalutato, prende sempre più risalto nella nostra quotidianità, assumendo spesso anche importanti ruoli di responsabilità. Un ringraziamento per il successo che hanno avuto tutti gli eventi va a chi si è speso in prima persona per l’organizzazione degli stessi, unitamente al Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e agli altri enti e attività che hanno supportato finanziariamente l’iniziativa.’’

Appuntamento mercoledì 5 ottobre ore 21 presso il Cimitero Vecchio, per la sezione musica, con DIA DO SAMBA Voci dal Brasile, Ana Flora voce, Roberto Taufic alla chitarra e Gilson Silveira alle percussioni , per un variegato repertorio fatto di samba, baiao, bossa nova e altri generi della musica brasiliana

Giovedì 6 ottobre ore 21 presso il Cimitero Vecchio, per la sezione musica, SILVER-COLE rivisitazione a due voci dei capolavori di Horace Silver e Cole Porter. Un racconto squisitamente jazz di musica e parole. Due repertori e due grandissimi autori molto diversi, con arrangiamenti creati ad hoc, per le voci di Elis e Paola.

Venerdì 7 ottobre ore 18.30 presso il Cimitero Vecchio, per la sezione musica, YO VIVO CANTANDO Cantare è un gioco da ragazzini. Coro CantoLeggero, con la partecipazione dei bambini della Scuola Primaria di Jovençan Luigina Stevenin direttrice. Uno scambio di esperienze ed emozioni tra i bambini delle scuole primarie e un coro di voci bianche già collaudato. Perché cantare è un’esperienza indispensabile, unica e formativa.

Sabato 8 ottobre ore 18.30 presso il Cimitero Vecchio, per la sezione musica e danza, OKAN ILE Atmosfere afro-cubane . Okan Ile (che in lingua yoruba significa ‘la casa del cuore’) è un viaggio nella tradizione afro-cubana, tra canti, i ritmi e le danze, dal sacro al profano, dalla religiosità alla ‘calle’, in quel clima intriso di spiritualità e festa tipico dell’isola di Cuba.