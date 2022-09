Studenti protagonisti della ventunesima edizione di "Arti e Mercanti" di Asti (VIDEO)

Fervono i preparativi per la XXI edizione della storica rievocazione medievale di Asti, "Arti e Mercanti" che si terrà nel centro storico questo fine settimana, dalle 11 di sabato 24 settembre alle 20 di domenica 25 settembre.

Tra le tante novità di quest'anno, la collaborazione con le scuole:gli studenti del Liceo Artistico “B. Alfieri” e dell’Istituto Professionale “A. Castigliano” si cimenteranno con gli antichi mestieri, vestendo i panni dei mastri artigiani (scultori, pittori, sarti, mastri cerai etc).

Altra importante novità, è l'attenzione dedicata all'enogastronomia: oltre ai numerosi prodotti, tipici dell'epoca, proposti dai diversi stand, sarà possibile, su prenotazione, gustare una merenda medievale presso i locali della vineria di via Vassallo 2, riattivati per l’occasione dalla CNA, grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Brigante Lucano di Viatosto, https://cna-atal.it/arti-e-mercanti-2022-merenda-medievale/

Per prenotare la merenda, dal momento che i posti sono limitati, inviare una mail a cna@at-cna.it o un messaggio WhatsApp al n. +39 371-3475732 (no chiamate, no vocali).https://cna-atal.it/arti-e-mercanti-2022-merenda-medievale/

La parola alla direttrice della CNA di Asti, Stefania Gagliano:

Per ulteriori informazioni: https://cna-atal.it/arti-e-mercanti-asti/arti-e-mercanti-2022/