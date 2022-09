Al via oggi a Saint-Barthélemy la 30° edizione dello Star Party

Da oggi, equinozio che da via all’autunno, e fino a domenica 25 settembre sono in programma tre giornate di osservazioni, divulgazione, astrofotografia, presso l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Si tratta della 30° edizione dello Star Party, la festa dell’astronomia più antica d’Italia, in programma a

L’appuntamento, nei suoi tre decenni di storia, è diventato una vera e propria riunione della comunità astronomica italiana: ricercatori scientifici, astrofili, astrofotografi, costruttori e rivenditori di strumenti, comunicatori della scienza, astroartisti, appassionati e curiosi si incontrano, confrontano esperienze, si scambiano idee, fanno progetti nuovi.

La manifestazione è resa possibile dal sostegno dato a Osservatorio Astronomico e Planetario dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dalla Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius e dal Comune di Nus, soci fondatori della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS oltre che dal Comune di Nus.

Il cielo valdostano potrà regalare panorami mozzafiato, a occhio nudo, al telescopio e con le riprese digitali, per le quali è previsto il tradizionale concorso di astrofotografia. Sono in programma visite guidate notturne proposte alla Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astonomico, di giorno sono in programma spettacoli al Planetario e l’esposizione delle ultime novità del mercato di strumenti e accessori per l’astronomia, giunta alla settima edizione.