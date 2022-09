Aosta: I costi aumentano ma la Giunta Nuti investe per palaindor e pista Tesolin

La firma di nuove convenzioni è necessaria in quanto, rispetto agli accordi dello scorso anno - a valere per un importo pari a 470 mila euro per il co-finanziamento dei lavori del Palaindoor (150 mila più 320 mila) e a 375 mila per quelli relativi al campo di atletica leggera - sono stati registrati negli ultimi mesi aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno richiesto una revisione degli importi.

I nuovi accordi contemplano co-finanziamenti, di 170 mila e 384 mila euro relativa ai lavori di adeguamento per il complesso sportivo Palaindoor e di 575 mila per il campo di atletica “Tesolin”. Come prevede la disciplina di questo tipo di risorse regionali (co-finanziamento al 50%) il Comune dovrà contemporaneamente finanziare la restante quota a proprio carico, definita per un importo, relativamente a tale ultima revisione dei contributi, pari a 284 mila euro.