Masterclass distillati

I sommelier AIS non si occupano solo di vino, il nostro è un settore articolato che spazia su vari ambiti. Un sommelier ha dunque la necessità di una formazione continua che lo aiuti ad ampliare il suo bagaglio culturale. Per questo abbiamo deciso di allargare l'offerta formativa della nostra regione partendo per la prima volta con una Masterclass dedicata ai distillati, aperta però a tutti, non solo ai sommelier.

Alla scoperta di questo fantastico mondo, da fine settembre a inizio novembre, presso le Distillerie Saint Roch di Quart, nella Barricaia Guglielmo Levi, andremo a degustare più di 30 prodotti diversi, provenienti da ognuno dei 5 continenti, con alcune chicche imperdibili.

In questi 9 incontri sarai accompagnato all'interno del mondo della distillazione da eccellenze di indubbia fama nazionale, tra i massimi esperti italiani della distillazione: Fiorenzo Detti, ex consulente presso la Campari e attualmente a capo di una società di import-export di distillati; Ugo Pampalone, uno dei più titolari relatori AIS e professore di chimica in pensione; Fulvio Piccinino, inventore e relatore del seminario «Esperienza Vermouth», in cui si studia la storia produttiva e la pratica liquoristica di questa eccellenza piemontese; e il nostro Simone Clerin.

Oltre a studiare insieme tecniche di degustazione, particolarità di ogni distillato e processi di distillazione, parte integrante del corso sarà la visita a una distilleria, durante la quale potremo osservare da vicino, fino quasi a "toccare con mano" la produzione di un distillato.