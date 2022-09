APERTURA AMBULATORIO AD ACCESSO DIRETTO PRESSO IL CONSULTORIO di VARINEY

L’Azienda USL informa che a far data da lunedì 19 settembre p.v. un medico di assistenza primaria - operante nella Valle del Grand San Bernardo – si trasferisce in un altro ambito territoriale regionale e che pertanto, al fine di dare supporto alla medicina di assistenza primaria e di garantire la continuità assistenziale ai residenti nelle località interessate, nell’attesa che gli ulteriori tentativi di sostituire il medico trasferito giungano a buon fine - dopo il bando per la sostituzione, in scadenza il 13 settembre, andato deserto - l’Usl ha attivato l’ambulatorio ad accesso diretto presso il Consultorio di Variney.



Eventuale scelta a favore di un altro medico deve essere effettuata - nei limiti del massimale - secondo le consuete modalità: tramite il fascicolo sanitario elettronico FSE oppure recandosi di persona agli sportelli “scelta e revoca” dell’Azienda Usl (quelli più vicini sono quello di Aosta e di St-Pierre (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00)



Gli ambulatori ad accesso diretto sono operativi nei giorni feriali e non è prevista l’attività a domicilio.



Le giornate di apertura e gli orari sono consultabili sul sito internet istituzionale dell’Azienda Usl. www.ausl.vda.it

link diretto: https://www.ausl.vda.it/contenuti.asp?id=2182&idp=2181&l=1 .