Courmayeur: Beni confiscati alla mafia sono nell' Elenco in Trasparenza

Il Comune di Courmayeur informa che l’elenco dei beni confiscati alla mafia è pubblicato sul sito della trasparenza al seguente link: https://trasparenza.partout.it/wrapper/download/89936/Courmayeur/altri-contenuti/20033-beni-confiscati

Le informazioni fanno riferimento alla tipologia e consistenza dei beni, mentre la destinazione d’uso è in fase di definizione.

Apposita delibera era stata approvata in Consiglio comunale il 30-11-2021, prevedendo l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio del Comune di Courmayeur dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’art. 48, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La deliberazione, approvata all’unanimità, ha visto l’acquisizione a titolo gratuito di n. 4 beni al patrimonio indisponibile del Comune di Courmayeur per finalità prevalentemente sociali, destinati/impiegati in favore delle associazioni del territorio e/o in favore di situazioni sociali di rilievo.

I meni sequestrati alla magia nel comune di Courmayeur