Aosta: Parte l'operazione muri puliti

“Ripuliamo i muri della città” è lo slogan-obiettivo della Giunta Nuti teso a rimuovere i graffiti posti sul fronte-strada degli immobili di proprietà privata siti sul territorio comunale, con particolare riferimento al centro storico dove è presente la maggior parte degli imbrattamenti.

In via sperimentale per il biennio 2022-2023 il progetto riguarderà inizialmente le vie del centro cittadino in quanto maggiormente interessate da fenomeni di vandalismo, ma si prevede di estenderlo in futuro anche alle altre zone del territorio comunale.

Gli interventi per la rimozione dei graffiti saranno attuati dalle squadre dei L.U.S. attivando altre eventuali forme di inclusione sociale.

Ricevuta la domanda di partecipazione, verrà svolto un primo sopralluogo per la verifica della tipologia di intervento che potrà essere condotto negli edifici fronte strada fino ad un’altezza massima di tre metri, per poi concordare l’opera che verrà svolta attraverso la rimozione dei graffiti, il successiva lavaggio delle superfici, la tinteggiatura della parete nella sola parte di superficie interessata dal graffito e l’applicazione di un trattamento protettivo.

Nuti concretizza oggi un progetto avviato dall'allora assessore Delio Donzel che aveva chiesto nella passata consigliatura l'intervento di aziende privato che avevano brevettato nuovi sistemi per la ripulitura dei muri imbrattati da vandali imbecilli. Il valore aggiunto del progetto Nuti sta nel fatto che gli interventi saranno eseguiti con progetti di utilità sociale.