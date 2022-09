Cantiere al Castello Sarriod de la Tour per ampliare percorso espositivo

L’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate e l’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio hanno effettuato nel corso della giornata odierna un sopralluogo congiunto al cantiere del Castello Sarriod de La Tour, a Saint-Pierre. Il primo lotto dei lavori di riabilitazione del Castello è cofinanziato dal progetto semplice di cooperazione tranfrontaliera Interreg ALCOTRA V-A Italia-Francia “Parcours des patrimoines, de passages en châteaux” del PITER Parcours, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di rotazione statale.

L’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Luciano Caveri, ha rimarcato l’importanza che la cooperazione territoriale riveste per la Valle d’Aosta e ha colto, altresì, l’occasione per tracciare un bilancio positivo sull’impiego delle risorse europee nel corso della programmazione in fase di chiusura, che hanno portato alla realizzazione di numerosi progetti a beneficio di tutta la collettività valdostana, auspicando di proseguire nella medesima direzione anche nell’ambito della nuovo ciclo 2021-2027 che ha già preso avvio.

L’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, Jean Pierre Guichardaz ritiene determinante questo intervento in quanto i lavori in corso amplieranno il percorso di visita al Castello Sarriod de La Tour, consentendo la salita sino all’ultimo piano del ‘donjon’. Sarà inoltre adibita una sala per la presentazione dei prodotti locali, favorendo la creazione di un legame reciproco tra Castello e territorio.