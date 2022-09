Batailles de reine: Suisse Allegra Tzigane regine di Courmayeur

Sono state 64 le bovine a scendere in campo, ieri, nella prima eliminatoria autunnale delle Batailles de reines, in scena a Courmayeur, in val Vény. In prima categoria, è tripletta per Ymac Frassy e Marco Chamonin di Arvier con tre bovine qualificate per la finale regionale del 24 ottobre, alla Croix Noire di Aosta. Si tratta di "Suisse" (682 chilogrammi), prima classificata, "Iran" (595), al secondo posto, e "Lisetta" (640), terza classificata insieme a "Malice" (684) di Davide Bieller di Pré-Saint-Didier.

In seconda categoria, vittoria per "Allegra" (588) dei fratelli Bich di Valsavarenche, davanti a "Tatanka" (585) di Ludovina Foudon di Nus. Terzo posto per "Lisetta" (577) di Enrico Grivel di Courmayeur e "Guizza" (565) di Jean Antoine Maquignaz di Valtournenche.



Nel terzo peso, il "bosquet" è andato a "Tzigane" (532) di Vilmo Bizel di Morgex. Seconda piazza per "Perla" (522) dei fratelli Bethaz di Gressan; terze "Flocon" (516) della famiglia Jordaney di Courmayeur e "Moureun" (538) di Ymac Frassy e Marco Chamonin di Arvier.