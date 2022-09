Erica Marcotullio argento alle olimpiadi

Questa edizione, ancora online a causa delle incertezze del quadro sanitario, su invito dell’IGEO- International Geoscience Education Organisation promotore dell'iniziativa, si è svolta in Italia, ad Aosta, presso l’Istituzione scolastica Innocent Manzetti.

Il logo ha voluto quindi richiamare la Valle d'Aosta, nella forma del Cervino e lo slogan ha cercato di condividere i temi di un’auspicabile conclusione della pandemia, per poter finalmente respirare, profondamente, ma anche di sollecitare una profonda consapevolezza contro il riscaldamento globale, tema protagonista di molte prove delle IESO.

Le prove, quindi sono state elaborate della coordinatrice nazionale delle Olimpiadi delle Scienze della terra per ANISN Associazione Nazionale delle Scienze della terra, professoressa Susanna Occhipinti, che, con lo staff tecnico, ha gestito tutta l'organizzazione delle IESO2022, quindi le correzioni, le dirette e le cerimonie.

Anche quest’anno le prove hanno cercato di valutare sia le competenze che le conoscenze degli studenti partecipanti: la nuova tipologia di test, i Data Mining e le diverse prove proposte hanno consentito di ottenere risultati significativi.

I risultati della squadra italiana nelle diverse prove dell'Italia sono stati più che positivi:

• nel Data Mining Test, un test in cui gli studenti dovevano ricavare informazioni da dati vari, in temi e contesti diversi, che richiedevano di mettere in gioco molte competenze, attraverso quesiti da risolvere utilizzando risorse digitali, elaborando dati e ragionando su carte e grafici sono state assegnate:

-3 medaglie d'argento a Matteo Oldani di Magenta, Paolo Basso, di Roma e Erica Marcotullio, di Fenis (AO);

-5 medaglie di Bronzo a Matteo Trombetta, di Monza, Django Mirko Darren, di Reggio Emilia, Alessandro Beretta di Vimercate, Caterina Asquini di Udine e Amina Charraki di Ispica.

• nell'Earth Science project, una prova in cui in squadre di studenti di nazioni diverse dovevano analizzare le complesse conseguenze del riscaldamento globale sono state assegnate:

-1 medaglia d'oro a Amina Charraki

-1 medaglia d'argento a Erika Marcotullio e Matteo Trombetta

-1 medaglia di bronzo a Caterina Asquini,

• per un totale di 12 medaglie conseguite dalla squadra italiana

******

I partner delle IESO 2022 sono stati numerosi: il Ministero dell'Istruzione, l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Società Geologica Italiana, l'EGU- European Geological Union, l'EDU-INAF che ha predisposto una delle prove in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta e che, con l'Università di Milano, sono stati i protagonisti delle lectio magistralis, raggiungendo dall'osservatorio di Saint-Barthélemy e da Courmayeur-Skyway, un pubblico internazionale.