Pietro Biacchi si è spendo a La Thuile

Pietro Biacchi, parmigiano doc, ha concluso improvvisamente la sua laboriosa esistenza all'età di 83 anni. Si è spento a La Thuile, località che amava e che raggiungeva spesso da decenni per riabbracciare figlia, genero, nipotini e tanti amici.

Lo ricordiamo intelligente, sensibile, generoso, educato, elegante nella sua riservatezza. Un ottimo marito, un padre e un nonno meraviglioso. Un dipendente bancario affidabile e un artigiano provetto.

Una persona solida, su cui si poteva contare. Pietro e sua moglie Mirella sono particolarmente cari al mio cuore: ricordo con profonda nostalgia quanto fosse calorosa la loro accoglienza e rimpiango sinceramente i bei momenti trascorsi insieme a Parma, in Via Sidoli, e alle Terme di Monticelli, in tempi assai migliori. Arrivederci, Pietro, in un Mondo migliore. Ci manchi immensamente.