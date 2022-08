Champorcher: Al di là delle onde, storie di accoglienza in Valle d’Aosta

L'incontro Al di là delle onde, storie di accoglienza in Valle d’Aosta è organizzato dal Consorzio Trait d’Union, nell’ambito del progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione, e dal gruppo territoriale di Aosta dell’associazione Refugees Welcome Italia, in collaborazione con il comune e la Proloco di Champorcher.

L’iniziativa prevede la parteci - pazione di Mohamed Ahmed Muse (nella foto), un giovane rifugiato somalo accolto al suo arrivo in Italia in Valle d’Aosta, prima nel SAI e poi in famiglia, grazie all’attività sul territorio dell’associazione Refugees Welcome. Seguirà un concerto del cantautore valdostano Alberto Visconti, autore di Welcome Refugees, brano vincitore del Festival di Sanrito 2021, realizzato insieme al CoroMoro, gruppo composto da giovani africani richiedenti asilo che vivono in Piemonte.

La canzone è il primo risultato del lavoro di ARTatSEA, un progetto che coinvolge artisti immigrati e italiani con l’obiettivo di «portare l’arte in mare per abbattere muri geografici, differenze e diffidenza». Il Comune di Champorcher è un comune “accogliente” dal 2017, dall’avvio del Progetto SAI, che in Valle d’Aosta coinvolge anche i comuni di Saint-Vincent, Saint-Rhemy-en-Bosses e Aosta, per l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale, provenienti per la maggior parte dall’Africa subsahariana e da paesi asiatici.