Alpinisti bloccati sulla Becca della Traversière

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in corso sulla becca della Traversiere, a quota 3300 mt, per il recupero di due escursionisti in difficoltà. I due, di nazionalità spagnola, si trovavano bloccati a causa del maltempo. Impossibile l'intervento in elicottero a causa della meteo avversa e della scarsa visibilità in quota.

L'elicottero è rimasto in zona, quanto più vicino possibile, in modo da garantire la disponibilità del medico dell'equipaggio, in caso di necessità dovuta ad ipotermia e a disposizione in caso di contemporaneo intervento sul territorio regionale.

Una squadra composta da due tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e da due soccorritori del Sagf ha raggiunto i due alpinisti e li ha accompagnati ad una quota inferiore, dove sono stati imbarcati sull'elicottero e visitati dal medico dell'equipaggio, che ne ha disposto il trasporto in Pronto soccorso con ipotermia lieve e, per uno di loro, un principio di congelamento ad una mano.si sta avvicinando via terra.

Alle operazioni hanno partecipato via terra fino al rifugio benevolo quattro unità vvf, unità sagf con automezzo e elisoccorso SA1 con equipaggio piú due guide. L'elicottero ha portato le due guide il piú in alto possibile per sbarcarli. L'intervento si è concluso alle 20,30 circa.

La Becca della Traversière (Pointe de la Traversière o Pic de la Traversière in francese) fa parte della Grande Sassière e del Rutor che si trova sul confine tra l’Italia e la Francia. Si trova inoltre nel punto di congiunzione delle creste che dividono la Valgrisenche, la Val di Rhemes e la Tarentaisen.