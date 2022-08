Intervento notturno dei vigili del fuoco

E' inizia a notte fonda la giornata di oggi dei vigili del Fuoco di Aosta. Verso le ore 3:25 di questa mattina, la prima partenza di questo comando, con APS e gruppo taglio, è intervenuta nel comune di Gressan, in frazione Fravet, per un incidente stradale autonomo.

Una vettura, sulla quale viaggiava il solo conducente, è andata a sbattere contro il muro a lato strada. Dopo la messa in sicurezza dello scenario, l’unica persona coinvolta, è stata presa in carico dal personale del 118. Sul posto le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica.