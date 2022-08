Confagricoltura VdA 'Il governo nazionale sostenga i nostri alpeggi'

Le previsioni di un peggioramento delle condizioni meteo con temporali diffusi su tutta la regione, in particolare ai confini con il Piemonte, sono guardate con apprensione dagli agricoltori. “Siamo speranzosi ma anche preoccupati per l’evoluzione del quadro climatico - dichiara Morena Danna, coordinatore di Confagricoltura Valle d'Aosta – perché da un lato aspettiamo con ansia le piogge che potrebbero attenuare, seppur parzialmente, gli effetti di una lunga stagione di siccità, ma dall'altro siamo preoccupati per l'aumento dell'instabilità, con temperature ancora troppo elevate che potrebbero preludere a eventi temporaleschi di forte intensità".

In ogni caso la campagna, purtroppo, è compromessa – aggiunge Morena Danna - con gravi danni per la produzione di tutte le colture e in particolare di fieno; a causa delle della concomitanza delle alte temperature, abbiamo anche una minor produzione di latte con conseguenze sull'ottenimento dei formaggi, in primis della nostra pregiata Fontina.

Confagricoltura, che nei giorni scorsi ha incontrato con l'assessore regionale all'agricoltura Davide Sapinet apprezza gli sforzi dell'amministrazione regionale per contrastare l'emergenza.

“Abbiamo espresso la nostra soddisfazione per le iniziative messe in atto dall’assessore Sapinet - afferma Morena Danna – e ci auguriamo che ora il governo nazionale le faccia uno sforzo per sostenere in particolare le aree montane: in Valle d'Aosta abbiamo necessità di intervenire sui consorzi di miglioramento fondiario e di migliorare le condizioni degli alpeggi, che rappresentano una delle più importanti risorse la nostra regione".