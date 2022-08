Video messaggi per la tutela del Vallone delle Cime Bianche

L’associazione Ripartire dalle Cime Bianche e il Club Alpino Italiano/CAI Valle d’Aosta hanno raccolto numeros i brevi video messaggi a sostegno dell’impegno per la salvaguardia del Vallone delle Cime Bianche: uno scrigno di natura, storia e cultura.

Voci, volti e pensieri, che raccontano della conoscenza e dell’amore per questo territorio.

I messaggi saranno diffusi tramite i canali social e pubblicati sul canale Youtube.

Marzia VERONA

Marzia, di famiglia contadina, da sempre appassionata di montagna, è scrittrice, studiosa, attenta osservatrice dei cambiamenti nel mondo agricolo, e pastora. Attualmente vive a Nus, all’imbocco del Vallone di Saint-Barthélemy.

Si è laureata in scienze forestali con una tesi sui pascoli e da allora non ha mai smesso di cercare di capire, di vivere, di immedesimarsi nel difficile, sfidante e affascinante mondo dei piccoli allevamenti in quota.

Ha scritto diversi libri sull’argomento tra cui Dove vai pastore? (Priuli & Verlucca 2006), il romanzo Lungo il sentiero (L’Artistica Editrice 2013), la raccolta fotografica Pascolo vagante 2004-2014 (L’Artistica Editrice 2014), il romanzo Il canto della fontana ( Pentagora 2018) e il libro Intelligente come un asino, intraprendente come una pecora. Storie di animali, allevatori e montagna (Araba Fenice 2019). Dal 2007 al 2017 ha curato il blog “Storie di pascolo vagante”.



Xavier VIGORELLI

Xavier vive a Milano ed è insegnante di matematica e scienze. Laureato in Scienze Ambientali, con esperienza nel settore dei cambiamenti climatici, è Guida ambientale escursionistica ed educatore ambientale. Pratica l’escursionismo e lo sci. Il suo rapporto con la valle, che ama da sempre, cambia quando ha la fortuna di lavorare in alpeggio a Saler (Ayas). Ogni pietra e prato hanno allora una storia e si legano ai sentimenti e al senso del sacro che alberga in ogni persona .



Piero LAMPIANO

Piero, classe 1948 (Torino) , frequenta la Val d’Ayas dal 1958. D iplomato in elettronica h a lavorato nelle telecomunicazioni. H a praticato escursionismo, sci e sci alpinismo in tutte le valli delle Alpi occidentali. E’ stato presidente di un’associazione escursionistica. Interessi: fotografia di montagna, storia, filosofia e letteratura.



Marco ONIDA

Marco Onida, dal 1994 funzionario dell’Unione europea, già Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, è esperto di diritto e politica europea dell’ambiente e autore di numerose pubblicazioni sul tema della sostenibilità ambientale in ambiente alpino.



Alina PIAZZA

Nata a Vercelli, laureata in lettere a indirizzo archeologico, Alina frequenta con assiduità la Val d’Ayas dal 1989. Autrice di "Barmasc. Matrici precristiane dei riti di immersione", ha scoperto e studiato con Rosella Obert la trecentesca Madonna-scrigno, trasfigurata in Madonna di Oropa, della Chiesa parrocchiale di Antagnod.



Qui il collegamento ai video messaggi, alcuni bilingui , finora pubblicati: bit.ly/3xEyqhA