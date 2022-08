Dodicenne muore in incedente stradale

E' stato dichiarato morto, all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, René Martinetti, il dodicenne aostano rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto il 12 agosto a Montjovet (Aosta), lungo la strada statale 26. I genitori hanno dato l'assenso alla donazione degli organi.

Parso subito molto grave, il ragazzo era stato ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, a causa di un grave trauma cranico. La famiglia ha dato l'assenso alla donazione degli organi.

Il ragazzo, 12 anni, stava viaggiando in moto con il padre, 45 anni. Indossava il casco. La moto ha tamponato l'auto che la precedeva; il dodicenne è stato sbalzato a terra ed è stato travolto da un'altra auto che arrivava in senso opposto. Soccorso dal 118 e portato ad Aosta dall'elicottero della protezione civile, i medici hanno deciso per il trasferimento a Torino.