Un mese dedicato alla divulgazione in materia di emergenza glaciale

Il mese di agosto si conferma un mese ricco di impegni per i tecnici di Fondazione Montagna sicura: mercoledì 17 agosto, presso l' Auditorium Monterosa Spa a Champoluc, si tiene la conferenza "Emergenza climatica e ghiacciai sorvegliati speciali: come cambia la montagna? Rischi e opportunità", con il Presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli. "Entro fine secolo non ci sarà più ghiaccio sulle Alpi.

Le drammatiche condizioni dei ghiacciai e il riscaldamento climatico sono uno degli argomenti più dibattuti e attuali".

La serata si tiene in collaborazione con la Fondazione e la partecipazione del Forte di Bard.

Il 18 agosto, presso le Jardin de l’Ange a Courmayeur, e il giorno seguente, il 19, a Cogne, presentazione del percorso "L’Adieu des Glaciers" con una conferenza di approfondimento sull'affascinante viaggio fotografico alla scoperta dei ghiacciai di alcune delle cime più note delle Alpi e dei cambiamenti in atto sotto il profilo climatico, in collaborazione con il Forte di Bard.

Il 29 agosto, presso Villa Cameron - Courmayeur, celebrazione del ventennale dell’istituzione della Fondazione e della ristrutturazione di Villa Cameron (evento su invito). Sono in programma interventi delle Autorità e dei Rappresentanti degli Enti Soci, la rappresentazione teatrale dedicata a Miss Cameron, a cura dell’attrice Amina Magi e atelier dedicati alle attività della Fondazione.

FORMAZIONE TRANSFRONTALIERA GRATUITA PER GUIDE TURISTICHE