CVA ebiketour evolution iii – Tutti in sella

La formula vincente della manifestazione è riproposta anche per il 2022: due partenze per ogni tappa, una al mattino e una al pomeriggio per circa due ore di divertimento puro!

Per ogni rendez-vous, saranno disponibili 10 posti con e-bike performanti offerte da CVA e 11 posti per chi partecipa con la propria bici a pedalata assistita. In più̀, come sempre, dalle ore 10 alle 16, la possibilità̀ di provare gratuitamente, sul posto, una e-bike CVA in brevi tour guidati.

Con la formula Evolution III, il CVA eBikeTour permette di imparare tecniche di guida per affrontare ostacoli, salite e discese, conoscere i segreti della manutenzione, dell’abbigliamento tecnico e della scelta degli itinerari. eBikeTour Evolution III offre l’esperienza di una giornata “en plein air” con tante emozioni da provare e condividere con altri appassionati, sempre vis-à-vis con i Maestri MtB della Valle d’Aosta.

L’attenzione all’ambiente è sempre importantissima e in questo senso, ogni occasione è buona per fare la differenza.

Per questo CVA ha scelto di rendere Carbon Neutral tutti gli eventi dell’estate 2022. Per ogni manifestazione, infatti, sono state calcolate le emissioni di CO 2 non riducibili prodotte che verranno neutralizzate con progetti certificati di tutela ambientale a livello internazionale. Infine, grande attenzione è stata posta all’aderenza degli eventi CVA agli obiettivi dell’agenda ONU 2030.

CVA eBikeTour Evolution III è un evento gratuito per il quale è però richiesta la prenotazione obbligatoria su www.eventi.cvaspa.it