Il Gran Paradiso Film Festival fa il pieno di pubblico, in sala e online in vista del gran finale

L’occasione è la visione di due film del Concorso Internazionale del Gran Paradiso Film Festival, di cui il primo è una vera rarità.

In un panorama, quello dei film naturalistici, tradizionalmente di stampo anglosassone e dominato quindi da produzioni straniere, “Ogni volta che il lupo” di Marco Andreini rappresenta un’eccezione. Il lungometraggio, una produzione italiana, narra l’incontro di una comunità dell’Appennino centrale con uno degli animali più controversi del nostro Paese: il lupo. È da queste montagne infatti che questa specie è partita per il suo spettacolare ritorno in gran parte del territorio italiano e oltre. Narrato in prima persona, il documentario è un’esplorazione dell’atteggiamento dell’uomo nei confronti del mondo selvatico. Il regista, visibilmente emozionato, ha voluto presentare in sala questa prima visione assoluta al Gran Paradiso Film Festival.

Contemporaneamente il Film Festival era anche a Rhêmes-Notre-Dame, dove dal 27 luglio al 7 agosto è presente tutte le sere presso il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, con tutti i lungometraggi e cortometraggi in concorso e la proclamazione, l’ultimo giorno, del film vincitore del premio GPFF online, assegnato al film più votato, in concorso nell’omonima sezione. Tre sale dunque per un’edizione che sta raccogliendo grande successo anche fuori dai confini del Gran Paradiso.

La sezione online infatti – la più giovane e innovativa del Festival – permette a tutti di vedere gratuitamente in streaming i film lì iscritti, in qualsiasi momento e da qualsiasi parte d’Italia e del mondo. Partita ieri, ha già superato le aspettative in termini di iscrizioni e visualizzazioni, tanto che Fondation Grand Paradis, che organizza la rassegna, ha deciso di posticiparne la fine a domenica 7 agosto alle ore 10.00, aggiungendo oltre un giorno di evento online. Per poter vedere i film, è sufficiente iscriversi alla Giuria del Pubblico della 25ma edizione, compilando il modulo su www.gpff.it

È infatti il pubblico che vota e assegna i premi più importanti del Gran Paradiso Film Festival. Per scoprire chi vincerà il premio CortoNatura al miglior cortometraggio e l’ambito Stambecco d’Oro al miglior lungometraggio, l’appuntamento è sabato 30 luglio dalle 18.00 a Cogne. Durante il ricco evento si avrà la possibilità di ascoltare incontri e riflessioni sul futuro dell’area protetta e, dopo un aperitivo con prodotti a marchio di qualità Gran Paradiso, saranno proclamati i film vincitori, che saranno proiettati in sala.

Tutti i dettagli del programma, i cui eventi sono sempre gratuiti e aperti a tutti su prenotazione, si trovano su www.gpff.it e sui canali social del Gran Paradiso Film Festival.