L'ospedale di comunità in Valle parte dal JB Festaz

Si tratta di un reparto composto da 20 posti letto, disponibili nella struttura del J.B. Festaz di Aosta, riservati ad accogliere, per un breve periodo (circa 15-20 giorni), pazienti che, a seguito di un episodio acuto o di una riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, potenzialmente erogabili a domicilio ma che, per varie ragioni (familiari o strutturali), non possono essere forniti in sede e necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continua, anche notturna.

L’Ospedale di Comunità, struttura residenziale territoriale extra ospedaliera prevista dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d’Aosta 2022/2025, garantisce una forma di assistenza di tipo intermedio per pazienti cronici, in condizioni di particolare fragilità sociale e sanitaria che necessitano di un ambiente sanitario protetto.

Per il Presidente della Regione e per l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, la firma di questo accordo con il J.B. Festaz rappresenta un ulteriore passo verso la riorganizzazione della risposta sanitaria territoriale in Valle d’Aosta, una concreta iniziativa volta a erogare servizi sempre più puntuali ai reali bisogni dei pazienti, evitando così accessi e ricoveri inappropriati nelle strutture e negli ambulatori ospedalieri. Le attività dell’Ospedale di Comunità, basate su approcci multidisciplinari, multi e inter professionali, si inseriscono in una visione più complessa e articolata della sanità valdostana.

La realizzazione dell’Ospedale di Comunità è finanziata con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute (M6), Componente 1 (C1), e nello specifico in relazione al “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” – (C1.3).